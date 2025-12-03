Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le Sénégal, hub stratégique de l’influence chinoise en Afrique de l’Ouest

par Daouda Cissé, chercheur, Université Gaston Berger
La Chine vise à accroître sa présence et son influence dans les secteurs culturels, en Afrique de l’Ouest, et notamment au Sénégal.La Conversation


