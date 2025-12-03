Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les exportations agricoles africaines ne se portent pas bien : quatre façons d'y remédier

par Lilac Nachum, Visiting professor, Strathmore University
L'Afrique est le continent qui possède le plus grand potentiel agricole au monde, mais elle reste un acteur marginal dans le secteur agroalimentaire mondial. Ce paradoxe est au cœur du défi du développement de l'Afrique.

L'Afrique possède près de la moitié des terres du monde. La majeure partie peut être utilisée pour l'agriculture. Elle est également largement non protégée, non boisée et peu peuplée. Le climat du continent permet de cultiver 80 % des aliments


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ France : Macron devrait évoquer la répression lors de sa visite en Chine
~ Le Sénégal, hub stratégique de l’influence chinoise en Afrique de l’Ouest
~ Paris, ville des exilés et des révolutionnaires du XIXᵉ siècle
~ Mozambique : l’escalade de violence dans le nord force 100 000 personnes à fuir en deux semaines
~ Des pluies dévastatrices font des centaines de morts en Asie
~ Après 22 ans, la mission de l’ONU en Iraq tire sa révérence sur fond de stabilité retrouvée
~ A Gaza et en Cisjordanie, le journalisme est à la fois un champ de bataille et une planche de salut
~ Une opportunité de lutter contre les abus miniers à l'échelle mondiale
~ Pourquoi l’IA oblige les entreprises à repenser la valeur du travail
~ Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter