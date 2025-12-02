Tolerance.ca
Mozambique : l’escalade de violence dans le nord force 100 000 personnes à fuir en deux semaines

L’intensification des attaques contre les villages et la propagation rapide du conflit dans des districts auparavant sûrs du nord du Mozambique ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir, dont près de 100 000 en seulement deux semaines, a averti mardi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).


