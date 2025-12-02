Après 22 ans, la mission de l’ONU en Iraq tire sa révérence sur fond de stabilité retrouvée

L’un des chapitres onusiens les plus longs et les plus sensibles depuis la fin de la guerre froide est sur le point de se refermer. Mardi, le chef de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq a salué la « clôture honorable et digne » d’une mission politique née dans la tourmente, en pleine « guerre contre la terreur ».



