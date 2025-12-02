Tolerance.ca
A Gaza et en Cisjordanie, le journalisme est à la fois un champ de bataille et une planche de salut

Plus de 260 professionnels des médias ont été tués lors des récentes hostilités à Gaza – le conflit le plus meurtrier pour les journalistes depuis des décennies. Les dangers et à la complexité du journalisme dans les territoires palestiniens occupés étaient au cœur d'un forum qui a eu lieu lundi au siège de l'ONU.


© Nations Unies -
