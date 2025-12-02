Hong Kong : L’enquête sur l’incendie mortel devrait être transparente et établir les responsabilités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une habitante de Hong Kong s’inclinait devant un espace transformé en mémorial à proximité des tours calcinées du Wang Fuk Court, un complexe résidentiel du quartier de Tai Po, le 1er décembre 2025 ; le 26 novembre, un incendie majeur y a tué au moins 151 personnes . ©2025 AP Photo/Chan Long Hei (Bangkok, le 2 décembre 2025) – Le gouvernement de Hong Kong devrait garantir une enquête transparente et s’assurer que les responsables des actes répréhensibles liés à l'incendie résidentiel qui a fait au moins 151 morts et 79 blessés soient tenus de rendre…



