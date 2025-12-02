Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hong Kong : L’enquête sur l’incendie mortel devrait être transparente et établir les responsabilités

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une habitante de Hong Kong s’inclinait devant un espace transformé en mémorial à proximité des tours calcinées du Wang Fuk Court, un complexe résidentiel du quartier de Tai Po, le 1er décembre 2025 ; le 26 novembre, un incendie majeur y a tué au moins 151 personnes . ©2025 AP Photo/Chan Long Hei (Bangkok, le 2 décembre 2025) – Le gouvernement de Hong Kong devrait garantir une enquête transparente et s’assurer que les responsables des actes répréhensibles liés à l'incendie résidentiel qui a fait au moins 151 morts et 79 blessés soient tenus de rendre…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
