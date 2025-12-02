Tolerance.ca
Une opportunité de lutter contre les abus miniers à l'échelle mondiale

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une section d’un barrage géré par la société minière chinoise Sino-Metals Leach Zambia près de Kitwe, en Zambie, dont la rupture partielle 18 février 2025 a causé le déversement de dangereux déchets toxiques acides dans la rivière Kafue. Image extraite d’une vidéo filmée le 19 février 2025, au lendemain de l'incident.  © 2025 AP Photo/Richard Kille Plus tôt cette année, Norbert Amoya, 29 ans, est allé chercher de l'eau dans une rivière du nord de la Zambie. Il y a découvert de nombreux poissons morts et l'eau avait une odeur étrange. Une catastrophe minière…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
