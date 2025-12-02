Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le retour du flip phone : se libérer de l’hyperconnexion

par Amélie Guèvremont, Professeur titulaire, Marketing, chercheure à l'Observatoire de la consommation responsable, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Gaëlle Pantin-Sohier, Professeur des universités en science de gestion, Université d’Angers
Romain Sohier, Enseignant-chercheur en Marketing - Laboratoire Métis, EM Normandie
Fatigués de l’hyperconnexion, des jeunes troquent leur téléphone intelligent pour un flip phone. Un geste minoritaire, mais révélateur d’un profond ras-le-bol.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
