EN DIRECT - Réunion du Conseil sur l'Iraq, alors que la mission de l'ONU dans le pays ferme ses portes

À moins de cinq semaine de la clôture de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), le Conseil de sécurité fait le point, mardi matin, sur la situation dans le pays, en présence du chef de la mission, Mohamed Al Hassan. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.



Lire l'article complet