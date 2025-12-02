Des pluies dévastatrices font des centaines de victimes en Asie

Des pluies et des inondations record dans plusieurs pays d’Asie du Sud et du Sud-Est ont fait des centaines de victimes et provoqué de graves dégâts et le déplacement de communautés entières, ont déclaré mardi des agences des Nations Unies.



Lire l'article complet