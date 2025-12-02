Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des pluies dévastatrices font des centaines de victimes en Asie

Des pluies et des inondations record dans plusieurs pays d’Asie du Sud et du Sud-Est ont fait des centaines de victimes et provoqué de graves dégâts et le déplacement de communautés entières, ont déclaré mardi des agences des Nations Unies.


© Nations Unies -
