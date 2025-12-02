New Romance : un genre qui transforme l’édition française… mais qui reste illégitime
par Adeline Florimond-Clerc, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Louis Gabrysiak, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Alors que les discours sur la culture annoncent la fin des hiérarchies entre pratiques « savantes » et « populaires », la new romance constitue un contre-exemple massif. Ce genre majoritairement écrit et lu par des femmes est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché du livre français, tout en restant fortement disqualifié symboliquement. Que nous dit ce paradoxe du fonctionnement du champ littéraire contemporain ?
Depuis les années 1990, de nombreux travaux en sociologie de la culture décrivent un brouillage croissant des frontières entre les…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 2 décembre 2025