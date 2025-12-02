À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats
par Diane Sam-Mine, Doctorante en psychologie sociale, Université d'Artois
« Je suis nul », s’exclament certains élèves à la vue d’une mauvaise note. Cette phrase banale en apparence peut avoir bien plus de conséquences sur leur parcours scolaire qu’on ne l’imagine.
Prenons les cas de Lucie et d’Asha, deux bonnes élèves. Alors qu’elles découvrent leurs notes de leur dernière évaluation en français, elles se rendent compte avec stupeur qu’elles ont toutes les deux une mauvaise note. Lucie se dit qu’elle est bête : elle a travaillé, et pourtant… Elle se sent moins motivée, relâche ses efforts : à quoi bon ? Elle préfère se concentrer sur…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 2 décembre 2025