Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La transition agroécologique peut-elle vraiment justifier le soutien politique à la méthanisation ?

par Xavier Poux, agriculture, environnement, politiques publiques, Sciences Po
Renaud Metereau, Socio-Economie Ecologique , Université Paris Cité
La méthanisation agricole se développe en France portée par deux promesses politiques : celle de contribuer à la transition énergétique en produisant du biométhane, d’une part, et celle de participer à la transition agroécologique en faisant évoluer les systèmes agricoles, d’autre part. Mais cette seconde promesse peut-elle vraiment être tenue ?

Le projet en date de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3)La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Crise de la dette: les quatre leviers qui peuvent aider le Sénégal à éviter la restructuration
~ New Romance : un genre qui transforme l’édition française… mais qui reste illégitime
~ À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats
~ Les deux grands enjeux derrière la demande de grâce de Benyamin Nétanyahou
~ Islam : comment se fabrique l’inquiétude dans le débat public
~ L’activité physique à partir de 45 ans peut réduire le risque de démence, selon une nouvelle étude
~ Des souches bretonnes de streptocoques étudiées aux États-Unis et dans le monde pour mieux lutter contre ces bactéries virulentes
~ Pour promouvoir l’alimentation végétale, l’argument santé serait plus efficace que l’argument écologique
~ Recul démocratique en Côte d'Ivoire : les élections laissent encore moins de place à la liberté
~ Pourquoi l’IA oblige les entreprises à repenser la valeur du travail
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter