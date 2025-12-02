La transition agroécologique peut-elle vraiment justifier le soutien politique à la méthanisation ?
par Xavier Poux, agriculture, environnement, politiques publiques, Sciences Po
Renaud Metereau, Socio-Economie Ecologique , Université Paris Cité
La méthanisation agricole se développe en France portée par deux promesses politiques : celle de contribuer à la transition énergétique en produisant du biométhane, d’une part, et celle de participer à la transition agroécologique en faisant évoluer les systèmes agricoles, d’autre part. Mais cette seconde promesse peut-elle vraiment être tenue ?
Le projet en date de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3)…
- mardi 2 décembre 2025