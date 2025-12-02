Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les deux grands enjeux derrière la demande de grâce de Benyamin Nétanyahou

par Michelle Burgis-Kasthala, Professor of International Law, La Trobe University
Le président Isaac Herzog a déclaré qu’il prendrait sa décision sur la demande de grâce de Nétanyahou uniquement en fonction du « bien de l’État et de la société ».La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
