Observatoire des droits humains

Des souches bretonnes de streptocoques étudiées aux États-Unis et dans le monde pour mieux lutter contre ces bactéries virulentes

par Samer Kayal, Professeur des Universités- Praticien Hospitalier (Microbiologie), Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Des souches de streptocoques collectées sur des patients, en Bretagne, sont étudiées aux États-Unis et dans le monde pour prévenir la résistance de ces bactéries aux antibiotiques.La Conversation


