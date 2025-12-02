Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour promouvoir l’alimentation végétale, l’argument santé serait plus efficace que l’argument écologique

par Ricardo Azambuja, Professeur associé en management, EDHEC Business School
Anahid Roux-Rosier, Professeure associée, Fundação Dom Cabral
Sophie Raynaud, Assistant Professor, Excelia
Et si prôner d’abord les bénéfices pour la santé – plutôt que l’argument écologique – se révélait un angle d’attaque plus efficace pour convertir les populations à une alimentation végétale ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des souches bretonnes de streptocoques étudiées aux États-Unis et dans le monde pour mieux lutter contre ces bactéries virulentes
~ Recul démocratique en Côte d'Ivoire : les élections laissent encore moins de place à la liberté
~ Pourquoi l’IA oblige les entreprises à repenser la valeur du travail
~ Quand l’IA fait n’importe quoi, le cas du gratte-ciel et du trombone à coulisse
~ États-Unis : La politique d'immigration affaiblit la sécurité publique
~ Crise de la dette: les quatres leviers qui peuvent aider le Sénégal à éviter la restructuration
~ À l’ONU, 1,6 milliard d’impayés alors que les négociations sur les coupes budgétaires s’intensifient
~ La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d’Ebola au Kasaï
~ Mines antipersonnel : forte hausse des victimes alors que le traité d’interdiction vacille
~ Gaza : les humanitaires intensifient l'aide pour affronter l’hiver
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter