Pour promouvoir l’alimentation végétale, l’argument santé serait plus efficace que l’argument écologique
par Ricardo Azambuja, Professeur associé en management, EDHEC Business School
Anahid Roux-Rosier, Professeure associée, Fundação Dom Cabral
Sophie Raynaud, Assistant Professor, Excelia
Et si prôner d’abord les bénéfices pour la santé – plutôt que l’argument écologique – se révélait un angle d’attaque plus efficace pour convertir les populations à une alimentation végétale ?
- mardi 2 décembre 2025