Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Recul démocratique en Côte d'Ivoire : les élections laissent encore moins de place à la liberté

par Jesper Bjarnesen, Senior researcher, The Nordic Africa Institute
Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 25 octobre 2025. Ils devaient choisir entre le président sortant Alassane Ouattara, qui visait un quatrième mandat, et quatre candidats n'ayant pas le soutien des grands partis d'opposition. Le choix était très limité, les trois principaux candidats de l'opposition ayant été interdits de se présenter. Ouattara…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
