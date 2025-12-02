Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : La politique d'immigration affaiblit la sécurité publique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux agents masqués du Service américain de l'immigration et des douanes (Immigration Customs Enforcement, ICE) détenaient une femme migrante à sa sortie d'une audience au tribunal de l'immigration à New York, le 1er août 2025.  © 2025 Michael M. Santiago/Getty Images (Washington) – Les mesures prises par l'administration Trump en matière d'immigration aux États-Unis compromettent la protection des personnes sans papiers ayant été victimes de crimes, en entravant la capacité des forces de l'ordre à enquêter sur ces crimes en vue de poursuivre leurs auteurs, a…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Crise de la dette: les quatres leviers qui peuvent aider le Sénégal à éviter la restructuration
~ À l’ONU, 1,6 milliard d’impayés alors que les négociations sur les coupes budgétaires s’intensifient
~ La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d’Ebola au Kasaï
~ Mines antipersonnel : forte hausse des victimes alors que le traité d’interdiction vacille
~ Gaza : les humanitaires intensifient l'aide pour affronter l’hiver
~ Ces bulles invisibles qui propagent le cancer… et pourraient aider à le stopper
~ Malgré une baisse du financement, la lutte contre le sida dispose de nouveaux outils pour la prévention
~ Centrafrique : le chef des opérations de paix met en garde contre tout retrait prématuré de la MINUSCA
~ Terreur, viols, meurtres… Le quotidien épouvantable des femmes qui migrent du Soudan vers le Soudan du Sud
~ Le service militaire volontaire, un projet utile ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter