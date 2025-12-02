Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Crise de la dette: les quatres leviers qui peuvent aider le Sénégal à éviter la restructuration

par Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco
Le Fonds monétaire international (FMI) a réévalué la dette du Sénégal à 132 % du PIB, entraînant une dégradation de sa note souveraine. Les discussions avec le FMI avancent lentement et le pays rencontre des difficultés pour lever des financements sur les marchés internationaux.

Malgré tout, la…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
