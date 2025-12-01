À l’ONU, 1,6 milliard d’impayés alors que les négociations sur les coupes budgétaires s’intensifient

À New York, António Guterres a dressé, lundi, un tableau sévère de la situation financière des Nations Unies. Avec près de 1,6 milliard de dollars d’arriérés, l’organisation fonctionne « bien en deçà des niveaux budgétaires approuvés », a prévenu le Secrétaire général. Une équation devenue intenable, alors même que les discussions sur les coupes profondes à apporter au budget 2026 entrent dans leur dernière ligne droite.



