Observatoire des droits humains

La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d’Ebola au Kasaï

Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi la fin de l’épidémie de maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï, aucun nouveau cas n’ayant été signalé durant les 42 jours écoulés depuis la rémission du dernier patient, le 19 octobre 2025.


