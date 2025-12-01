La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d’Ebola au Kasaï

Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi la fin de l’épidémie de maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï, aucun nouveau cas n’ayant été signalé durant les 42 jours écoulés depuis la rémission du dernier patient, le 19 octobre 2025.



