Observatoire des droits humains

Gaza : les humanitaires intensifient l'aide pour affronter l’hiver

Les partenaires humanitaires de l'ONU à Gaza intensifient leurs efforts de préparation à l'hiver, alors que le froid et les fortes pluies affectent durement la population dans l'enclave palestinienne ravagée par deux ans de guerre.


© Nations Unies
