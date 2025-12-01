Malgré une baisse du financement, la lutte contre le sida dispose de nouveaux outils pour la prévention

Malgré des revers financiers considérables, la riposte mondiale au VIH a connu un élan remarquable en 2025 avec l’introduction et l’approbation d'un nouveau médicament antiviral, a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.



Lire l'article complet