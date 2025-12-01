Centrafrique : le chef des opérations de paix met en garde contre tout retrait prématuré de la MINUSCA

En visite à Bangui, le chef des opérations de paix de l’ONU a salué samedi la « trajectoire positive » de la République centrafricaine, où des soldats de la paix sont déployés depuis la guerre civile qui a secoué le pays il y a une décennie. Jean-Pierre Lacroix met toutefois en garde contre les risques d’un retrait prématuré de la mission pour la stabilité de la région.



