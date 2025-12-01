Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Journée mondiale de lutte contre le sida : Où en est l’épidémie de VIH en France ?

par Dominique Costagliola, Épidémiologiste et biostatisticienne, directrice de recherches émérite INSERM, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique, Sorbonne Université, INSERM et Membre de l'Académie des Sciences, Inserm
Aujourd’hui, les traitements empêchent le VIH de tuer, et bloquent sa transmission. Pourtant, chaque année, en France, des milliers de personnes continuent à être contaminées. Pourquoi ? Explications.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
