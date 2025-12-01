Journée mondiale de lutte contre le sida : Où en est l’épidémie de VIH en France ?
par Dominique Costagliola, Épidémiologiste et biostatisticienne, directrice de recherches émérite INSERM, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique, Sorbonne Université, INSERM et Membre de l'Académie des Sciences, Inserm
Aujourd’hui, les traitements empêchent le VIH de tuer, et bloquent sa transmission. Pourtant, chaque année, en France, des milliers de personnes continuent à être contaminées. Pourquoi ? Explications.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 30 novembre 2025