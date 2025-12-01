Terreur, viols, meurtres… Le quotidien épouvantable des femmes qui migrent du Soudan vers le Soudan du Sud
par Sabine Lee, Professor in Modern History, University of Birmingham
Heather Tasker, Assistant Professor of Political Science, Dalhousie University
Susan Bartels, Clinician-Scientist, Queen's University, Ontario
La guerre civile au Soudan provoque des migrations massives vers le Soudan du Sud. Les migrants et surtout les migrantes subissent régulièrement attaques et viols de masse.
- lundi 1er décembre 2025