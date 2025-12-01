Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Terreur, viols, meurtres… Le quotidien épouvantable des femmes qui migrent du Soudan vers le Soudan du Sud

par Sabine Lee, Professor in Modern History, University of Birmingham
Heather Tasker, Assistant Professor of Political Science, Dalhousie University
Susan Bartels, Clinician-Scientist, Queen's University, Ontario
La guerre civile au Soudan provoque des migrations massives vers le Soudan du Sud. Les migrants et surtout les migrantes subissent régulièrement attaques et viols de masse.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
