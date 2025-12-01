Le premier zoo virtuel d’Europe peut-il éveiller les consciences sur le bien-être animal ?
par Pierre-Henry Leveau, Maître de conférences en sciences de gestion et du management à la Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité; membre du laboratoire GRoupe de Recherche ANgevin en Économie et Management, Université d’Angers
À Bruxelles, le premier zoo en réalité virtuelle aurait-il trouvé la formule gagnante pour concilier sensibilisation du public et respect des animaux ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 1er décembre 2025