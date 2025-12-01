Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Sénégal : un Livre blanc confirme l'ampleur du massacre de Thiaroye et relance le débat sur la vérité historique

par Martin Mourre, Historien et anthropologue spécialisé dans les armées coloniales et postcoloniales en Afrique de l’Ouest, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Longtemps occulté, le massacre de Thiaroye est revisité par un Livre blanc qui tente de rétblir la vérité historique avec de nouveaux éléments.La Conversation


