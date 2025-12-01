Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’intégration professionnelle des migrants est mise à mal par les restrictions budgétaires

par Fadia Bahri Korbi, Maître de conférences en sciences de gestion, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
La loi de finance 2025 pourrait réduire les subventions consacrées à cette structure d’insertion. Retour sur ce modèle d’intégration par le travail et l’accompagnement social.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les syndicats sont-ils vraiment en crise ?
~ Le premier zoo virtuel d’Europe peut-il éveiller les consciences sur le bien-être animal ?
~ Sénégal : un Livre blanc confirme l'ampleur du massacre de Thiaroye et relance le débat sur la vérité historique
~ Les « hauts potentiels » en entreprise ne sont pas forcément des hauts potentiels intellectuels
~ Droit aux congés payés, un droit fondamental
~ Utiliser ChatGPT, est-ce tricher ? Réflexions sur la fraude étudiante à l’ère des IA génératives
~ De « Grey’s Anatomy » à « The Diplomat », quand les séries interrogent les relations amoureuses au travail
~ Mines antipersonnel : L’interdiction de ces armes devrait être renforcée
~ Cour pénale internationale : La justice en danger
~ Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter