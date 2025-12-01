Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les « hauts potentiels » en entreprise ne sont pas forcément des hauts potentiels intellectuels

par Catherine Pourquier, Professeur de Conduite du Changement, Burgundy School of Business
Les entreprises recherchent leurs futurs leaders. Dans cette quête, un terme revient souvent : celui de « haut potentiel ». Mais que signifie-t-il réellement ? et que recouvrent les sigles HPI, HPE ou HiPo ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
