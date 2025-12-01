De « Grey’s Anatomy » à « The Diplomat », quand les séries interrogent les relations amoureuses au travail
par Monika Siejka, Enseignante Chercheuse en storytelling, leadership et management, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Dans les séries états-uniennes, les histoires d’amour en milieu professionnel abondent, allant jusqu’à former souvent la trame narrative principale des fictions.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 1er décembre 2025