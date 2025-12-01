Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran

par Delphine Le Nozach, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine

Violaine Appel, Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine, Université de Lorraine