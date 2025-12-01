Cour pénale internationale : La justice en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des représentants des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale participaient à la 17ème session de l'Assemblée des États Parties à la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, en décembre 2018. © 2018 Syd Boyd/Coalition pour la Cour pénale internationale La Cour pénale internationale (CPI) est attaquée, entre autres, par les États-Unis et la Russie, des pays déterminés à porter atteinte à son mandat de tribunal de dernière instance.Les pays membres de la CPI devraient rester fermes dans leur défense de la Cour, afin que la justice impartiale demeure…



