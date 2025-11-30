Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Journée mondiale de lutte contre le sida : Où en est l’épidémie de VIH en France ?

par Dominique Costagliola, Épidémiologiste et biostatisticienne, directrice adjointe de l'Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique (Sorbonne Université/Inserm), directrice de recherches, Inserm
Aujourd’hui, les traitements empêchent le VIH de tuer, et bloquent sa transmission. Pourtant, chaque année, en France, des milliers de personnes continuent à être contaminées. Pourquoi ? Explications.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les forêts du Grand-Est au cinéma : un territoire qui s’enracine à l’écran
~ En Afrique de l’Ouest, les services de prise en charge du VIH sous pression après la baisse des financements états-uniens
~ Haïti, plaque tournante du trafic de drogues
~ Droits de douane américains : en attente d’une décision historique de la Cour suprême
~ A-t-on un libre arbitre pour suivre les innovations technologiques ?
~ États-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas
~ « L’art de la guerre » de Sun Tzu, ou comment vaincre en évitant le combat
~ Peut-on rendre la forêt « nourricière » ? La proposition du jardin-forêt
~ #KeepGVStrong : Global Voices milite en faveur d'un monde interconnecté en ces temps difficiles
~ Etats-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter