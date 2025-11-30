Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En Afrique de l’Ouest, les services de prise en charge du VIH sous pression après la baisse des financements états-uniens

par Sophie Desmonde, Chargé de Recheche Inserm (CRCN) en santé publique - Centre d'Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations (CERPOP), Inserm UMR 1295, Université de Toulouse, Inserm
Antoine Jaquet, Chercheur, Université de Bordeaux
Kiswend-Sida Thierry Tiendrebeogo, Médecin épidémiologiste et coordinateur IeDEA Afrique de l'ouest, Université de Bordeaux
Valériane Leroy, Research Director
Une étude dans des centres de prise en charge du VIH répartis dans sept pays ouest-africains documente les conséquences de la réduction des fonds états-uniens survenue en 2025.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
