Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Droits de douane américains : en attente d’une décision historique de la Cour suprême

par Antoine Bouët, Directeur, CEPII
La Cour suprême va bientôt se prononcer sur la légalité des droits de douane émis par l’administration Trump. Cette décision, quelle qu’en soit la teneur, aura des conséquences de long terme.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ A-t-on un libre arbitre pour suivre les innovations technologiques ?
~ États-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas
~ « L’art de la guerre » de Sun Tzu, ou comment vaincre en évitant le combat
~ Peut-on rendre la forêt « nourricière » ? La proposition du jardin-forêt
~ #KeepGVStrong : Global Voices milite en faveur d'un monde interconnecté en ces temps difficiles
~ Etats-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas
~ Quand les algorithmes bénissent les escrocs : comment Facebook et TikTok faillissent à leurs responsabilités envers les pauvres en Ethiopie
~ Ce que l’argot des collégiens nous dit des stéréotypes de genre chez les jeunes
~ Russie : Le gouvernement désigne Human Rights Watch comme organisation « indésirable »
~ L'ONU condamne le coup d'État en Guinée-Bissau et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter