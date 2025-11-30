Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas

par Marion Siciliano
Mariano, 27 ans, père de trois enfants, est mort asphyxié. Humberto, 24 ans, père de deux enfants, a été hospitalisé et est témoin du drame. Voici son histoire.


© Global Voices -
