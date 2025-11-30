Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

#KeepGVStrong : Global Voices milite en faveur d'un monde interconnecté en ces temps difficiles

par Guillaume Cottin
Depuis deux décennies, Global Voices amplifie la voix des personnes du monde entier et permet d'entendre des points de vue qui sont généralement absents des actualités.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Etats-Unis : deux frères, un rêve et une semi-remorque abandonnée au Texas
~ Quand les algorithmes bénissent les escrocs : comment Facebook et TikTok faillissent à leurs responsabilités envers les pauvres en Ethiopie
~ Ce que l’argot des collégiens nous dit des stéréotypes de genre chez les jeunes
~ Russie : Le gouvernement désigne Human Rights Watch comme organisation « indésirable »
~ L'ONU condamne le coup d'État en Guinée-Bissau et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel
~ L’éradication du sida chez les enfants est compromise
~ A Gaza, la santé de la population ne cesse de se détériorer
~ Le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88 % en 24 ans
~ L’OMS publie ses premières directives mondiales sur l’infertilité
~ Elections au Myanmar : l’ONU dénonce un climat de menaces et de violence
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter