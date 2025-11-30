Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les algorithmes bénissent les escrocs : comment Facebook et TikTok faillissent à leurs responsabilités envers les pauvres en Ethiopie

par Virginie Escallier
La crise des réseaux sociaux en Éthiopie est souvent présentée comme un problème lié aux discours haineux et à la désinformation. Mais les escroqueries prospèrent — en particulier dans les langues peu répandues.


Lire l'article complet

© Global Voices -
