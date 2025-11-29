Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Russie : Le gouvernement désigne Human Rights Watch comme organisation « indésirable »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le siège du Parquet général de la Fédération de Russie, à Moscou.  © 2010 Reuters/Alexander Natruskin (Berlin, 28 novembre 2025) – La désignation par la Russie de Human Rights Watch comme organisation étrangère « indésirable », annoncée aujourd’hui par le ministère russe de la Justice, est un nouveau signe de la répression exercée par le Kremlin, a déclaré Human Rights Watch. Cette désignation équivaut à une interdiction de toute activité de l'organisation en Russie.« Depuis plus de trois décennies, le travail de Human Rights Watch dans la Russie post-soviétique…


© Human Rights Watch -
