Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ce que l’argot des collégiens nous dit des stéréotypes de genre chez les jeunes

par Anne Gensane, Enseignante chercheuse en sociolinguistique, Université d'Artois
Habiles pour inventer de nouveaux mots, les jeunes s’affranchissent-ils pour autant des stéréotypes de genre ? Une étude sur les pratiques argotiques d’élèves de l’enseignement secondaire nous offre un regard sur la manière dont ils reproduisent ou bousculent les rapports de force sociaux.

Dans une société de plus en plus soucieuse de l’égalité femme-homme, on souhaite que la langue en soit un vecteur. L’écriture inclusive témoigne de ces efforts. Mais qu’en est-il des façons de parler des jeunes ? Intègrent-elles ces préoccupations ? S’affranchissent-elles vraiment…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Russie : Le gouvernement désigne Human Rights Watch comme organisation « indésirable »
~ L'ONU condamne le coup d'État en Guinée-Bissau et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel
~ L’éradication du sida chez les enfants est compromise
~ A Gaza, la santé de la population ne cesse de se détériorer
~ Le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88 % en 24 ans
~ L’OMS publie ses premières directives mondiales sur l’infertilité
~ Elections au Myanmar : l’ONU dénonce un climat de menaces et de violence
~ Sommet de l'industrie à Riyad : vers une croissance économique plus juste et plus verte
~ Tunisie. Les autorités doivent annuler les condamnations lourdes et injustes prononcées dans l’« affaire du complot »
~ Voici pourquoi les pays africains ne profitent pas de leur richesse en minerais
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter