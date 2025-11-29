Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’éradication du sida chez les enfants est compromise

Le monde risque de perdre le terrain gagné dans la lutte contre le VIH car les enfants et les adolescents continuent de souffrir d’un manque d'accès au diagnostic précoce, aux traitements et aux soins, a averti vendredi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à l’approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre.


© Nations Unies -
