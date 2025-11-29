A Gaza, la santé de la population ne cesse de se détériorer

Durant la première quinzaine de novembre, les cas signalés de diarrhée aqueuse aiguë ont augmenté de près de 15 % à Gaza par rapport à la période précédente, tandis que les cas de jaunisse ont plus que doublé, ce qui témoigne d’une détérioration continue de l’état de la santé publique, ont alerté des agences humanitaires des Nations Unies.



Lire l'article complet