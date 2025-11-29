Le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88 % en 24 ans

Les mesures de vaccination prises à l’échelle mondiale ont entraîné une baisse de 88 % du nombre de décès dus à la rougeole entre 2000 et 2024, sauvant plus de 59 millions de personnes, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Lire l'article complet