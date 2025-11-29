Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sommet de l'industrie à Riyad : vers une croissance économique plus juste et plus verte

Le monde s'est rapproché jeudi d'un objectif où le développement industriel serait globalement bénéfique pour les populations et la planète, avec l'adoption de la Déclaration de Riyad lors de la clôture du Sommet mondial de l'industrie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
