Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine/Russie : Les efforts de paix doivent donner la priorité à l'impact humain

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestantes ukrainiennes participaient à un rassemblement à Kiev, en Ukraine, le 19 juin 2025, afin de dénoncer la détention de nombreuses femmes ukrainiennes en Russie. © 2025 Cover Images via AP Images (Berlin) – Le 26 novembre, la campagne People First a exhorté les principaux dirigeants impliqués dans le projet de plan de paix pour l'Ukraine à veiller à ce que tout plan de paix concernant la guerre menée par la Russie contre ce pays place la dimension humaine au cœur de ses préoccupations, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Les responsables de…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
