Observatoire des droits humains

Tunisie. Les autorités doivent annuler les condamnations lourdes et injustes prononcées dans l’« affaire du complot »

par Amnesty International
Réagissant à la décision de la cour d'appel de Tunis en date du 27 novembre confirmant les déclarations de culpabilité et les peines allant de cinq à quarante-cinq ans d'emprisonnement prononcées contre 34 personnes poursuivies dans l'« affaire du complot » motivée par des considérations politiques, Sara Hashash, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à


© Amnestie Internationale
