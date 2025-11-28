Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Voici pourquoi les pays africains ne profitent pas de leur richesse en minerais

par Bonnie Campbell, Professeure émérite en économie politique. Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal., Université du Québec à Montréal (UQAM)
Moussa Doumbo, Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université des Sciences sociales et de Gestion de Bamako
Les activités d’extraction d’or ont récemment repris dans le complexe de Loulo-Gounkoto, dans l’ouest du Mali, après plusieurs mois d’interruption. En janvier, le gouvernement malien a commencé à bloquer les exportations de la mine appartenant à la société canadienne Barrick Mining (anciennement Barrick Gold).

Le gouvernement a bloqué les exportations et saisi…


Lire l'article complet

© La Conversation
