République centrafricaine : Des inquiétudes subsistent avant la tenue d’élections cruciales

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra salue la foule lors de sa participation à une conference du Mouvement Cœurs Unis (MCU) à Bangui, le 26 juillet 2025, où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, prévue en décembre 2025, pour un troisième mandat d'affilé. © 2025 ANNELA NIAMOLO/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les inquiétudes concernant les irrégularités, l’ingérence politique et les pressions sécuritaires risquent de mettre en question la crédibilité et le caractère inclusif d’élections cruciales en République centrafricaine,…



Lire l'article complet