Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

République centrafricaine : Des inquiétudes subsistent avant la tenue d’élections cruciales

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra salue la foule lors de sa participation à une conference du Mouvement Cœurs Unis (MCU) à Bangui, le 26 juillet 2025, où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, prévue en décembre 2025, pour un troisième mandat d'affilé. © 2025 ANNELA NIAMOLO/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les inquiétudes concernant les irrégularités, l’ingérence politique et les pressions sécuritaires risquent de mettre en question la crédibilité et le caractère inclusif d’élections cruciales en République centrafricaine,…


© Human Rights Watch -
