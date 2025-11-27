Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme

par Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
La révélation d’une conversation entre l’émissaire de Trump et celui de Poutine, où le premier se montrait très complaisant à l’égard du Kremlin, a suscité une large levée de boucliers.La Conversation


